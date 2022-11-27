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المنتخب السعودي يعلن اخر مستجدات حالة لاعبه ياسر الشهراني

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كأس العالم فيفا 2022

2022-11-27 | 18:30

المنتخب السعودي يعلن اخر مستجدات حالة لاعبه ياسر الشهراني

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أعلن المنتخب السعودي، اليوم الأحد، عن اجراء ياسر الشهراني، عملية جراحية ناجحة لعظام الوجه بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني، في العاصمة الرياض.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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