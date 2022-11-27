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انت الان تتابع خبر المنتخب السعودي يعلن اخر مستجدات حالة لاعبه ياسر الشهراني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439366-638051671484167627.jpg
كأس العالم فيفا 2022
2022-11-27 | 18:30
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أعلن المنتخب السعودي، اليوم الأحد، عن اجراء ياسر الشهراني، عملية جراحية ناجحة لعظام الوجه بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني، في العاصمة الرياض.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد