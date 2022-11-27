مراقبون يشيدون بدور القضاء في استرداد "المبالغ المسروقة"

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بغداد - ياسين صفوان - أشاد مراقبون للشأن السياسي، اليوم الأحد، بدور القضاء العراقي في استرداد المبالغ المسروقة من أموال "الأمانات الضريبية".



وقال المراقبون في أحاديث لـ الخليج 365، إن "القضاء العراقي كان له دور بارز في استرداد المبالغ المسروقة من أموال الأمانات الضريبية عبر إجراءاته الفعالة".

وأضافوا أن "هذا الدور ساهم بشكل كبير في عدم ضياع أموال العراق"، مؤكدين "ضرورة دعم القضاء العراقي في كل جهوده الرامية لحماية أموال العراقيين".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، استرداد أكثر من 182 مليار دينار من أموال "الأمانات الضريبية"، فيما دعا المتهمين لتسليم أنفسهم والمبالغ المسروقة.

وخلال الأشهر الماضية، تم الكشف عن سرقة أمانات ضريبية مُودعة في مصرف الرافدين تبلغ (3.7) ترليونات دينار عراقي، بحسب وثائق وتصريحات لأعضاء في مجلس النواب.