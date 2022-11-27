شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة الشيوخ: السياحة البيئية رافد مهم للاقتصاد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة السياحة والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد سعيد الدابي وكيل اللجنة، أهمية السياحة البيئية وفرص الاستثمار فيها .

وأكد النائب محمد سعيد الدابي وكيل اللجنة، أن السياحة البيئة تحتل أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني، وأن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بهذه السياحة المتفردة، للترويج لها للمساهمة والإضافة في الناتج القومي ولابد من تعظيم دورها الذي هو من أولويات الدولة المصرية.

وشدد الدابي خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة بأن اللجنة ستعد مذكرة وتوصيات خاصة لتعظيم دور السياحة البيئية، والعمل علي دعمها من خلال إيجاد شكل تنظيمي قانوني في القانون، وكذلك إدراجها بقوة ضمن البرامج السياحة كاحد المقاصد السياحية في مصر ضمن خطة هيئة تنشيط السياحة.

من جهتها أكدت النائبة سها سعيد وكيل اللجنة بأن منظومة شركات السياحة تحتاج إلي مراجعة، متسألة هل يوجد قانون ينظم السياحة البيئية، وهل هناك إلزام علي الشركات بالإلزام بجلب السياح من عدمه.

ولفتت سعيد بأن التراخيص الجديده مقفوله ولايوجد شركات متخصصه في السياحه البيئيه كل هذا في ظل توجه د العالم التنميه المستدامة الصناعه الخضراء والسياحة الخضراء، خاصة أن القائمين علي الترويج السياحة البيئية من شباب.

من جهته أكد النائب جيفارا محمد الجافى بأن ملف السياحة البيئة ملف نطالب بتطويره منذ أكثر من سنة ونصف ونفتقد في مصر منظمة السياحة العالمية، موضحا بانني استغربت حينما سمعت في موتمر المناخ بأن معدل نمو السياحة العالمى مابين 2 الي 3 % في حين أن معدل نمو السياحة للبيئة بنسبة ٣٠٪ وهذا الموضوع ، ومن هذا المنطلق لابد استثماره .

وطالب جيفارا بعودة سياحة التزلج لما تمثله من أهمية كبير لأكثر من 6 آلاف عامل من بدو سيناء يعيسون علي هذه السياحة .

وعلقت غادة شلبي نائب وزير السياحة بأن القانون مش معترف بالاشتراطات البيئية ولا يوجد فنادق يشترط لها ترخيص بيئي وبات من الضروري التغيير في القانون خاصة أن تعديلات القانون منذ 77 .

ولفتت نائب وزير السياحة بأن قانون الشركات لايفرق بين شركات جالبه وطارده للسياحة وهي شركات الحج والعمرة ويوجد 2500 شركة سياحية مرخصة لا يعمل منها سوي 10 % فقط اللي شغالين والباقي شغال حج وعمرة فقط ، وبعض الشركات بتبيع حصصها .

وشددت نائب وزير السياحة بأن الفصل بين السياحة الجالبة والسياحة العكسية ضرورة، خاصة أن هناك اهتمام بالنظر إلي هذا الموضوع وجاري العمل علي ذلك.