أول تعليق مغربي بعد الفوز على بلجيكا في المونديال

عبر المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي، اليوم الاحد، عن سعادته بفوز "أسود الأطلس" على بلجيكا بهدفين دون رد، في الجولة الثانية للمجموعة السادسة في مونديال قطر.