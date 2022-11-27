- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر أول تعليق مغربي بعد الفوز على بلجيكا في المونديال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439363-638051633724504931.jpg
كأس العالم فيفا 2022
2022-11-27 | 17:26
المصدر:
255 مشاهدة
عبر المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي، اليوم الاحد، عن سعادته بفوز "أسود الأطلس" على بلجيكا بهدفين دون رد، في الجولة الثانية للمجموعة السادسة في مونديال قطر.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد