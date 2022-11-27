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أول تعليق مغربي بعد الفوز على بلجيكا في المونديال

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كأس العالم فيفا 2022

2022-11-27 | 17:26

أول تعليق مغربي بعد الفوز على بلجيكا في المونديال

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عبر المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي، اليوم الاحد، عن سعادته بفوز "أسود الأطلس" على بلجيكا بهدفين دون رد، في الجولة الثانية للمجموعة السادسة في مونديال قطر.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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