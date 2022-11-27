انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يدعو لوضع جدول زمني لإقرار القوانين في البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مكتب رشيد في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل وفد حكومة إقليم كردستان الذي ضم كلا من وزير التخطيط دارا رشيد محمود، ووزير الثروات الطبيعية وكالة كمال محمد صالح، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم وعدداً آخر من المسؤولين الحكوميين".وتم خلال اللقاء، "تناول العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، حيث أكد رئيس الجمهورية ضرورة تعزيز الحوار والتلاقي بينهما لبحث المسائل العالقة ووضع جدول زمني لإقرار القوانين في مجلس النواب وصولاً إلى حلول مُرضية تستند إلى الدستور والقانون وتضمن حقوق المواطنين".

من جانبه، ثمّن أعضاء وفد الإقليم "توجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدين أهمية تقريب وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وتذليل المصاعب والإسراع بإقرار قانون الموازنة والمضي قدماً نحو تحقيق تطلعات أبناء الشعب".

