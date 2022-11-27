انت الان تتابع خبر السلطات الإيرانية تعتقل ابنة شقيقة خامنئي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال شقيقها محمود مرادخاني على تويتر أنها اعتُقلت الأربعاء، بعدما توجّهت إلى مكتب المدعي العام بناء على استدعائها.

وكانت قد ندّدت فيه بـ"القمع والواضح والصريح" الذي يتعرّض له الإيرانيون، وانتقدت تقاعس المجتمع الدولي. وقالت "أيّها الأحرار، كونوا معنا! قولوا لحكوماتكم أن تكفّ عن دعم هذا النظام المجرم وقاتل الأطفال".



وأضافت "هذا النظام ليس مخلصاً لأيّ من مبادئه الدينية ولا يعرف أي قانون أو حكم سوى القوة والحفاظ على سلطته بأيّ طريقة ممكنة".

واشتكت مرادخاني من أنّ العقوبات التي فُرضت على النظام بسبب حملته القمعية كانت "مثيرة للضحك"، معتبرة أنّ الإيرانيين تُركوا "بمفردهم" في كفاحهم من أجل الحرية.

