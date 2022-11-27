انت الان تتابع خبر الهند تكشف عن أولوياتها بعد رئاسة مجموعة العشرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت الهند عن أولوياتها بعد رئاسة قمة مجموعة العشرين خلال العام المقبل 2023.

ومن المقرر ان تستضيف دولة الهند، قمة مجموعة العشرين، خلال شهر سبتمبر من العام 2023، والتي تستمر على مدار يومين في العاصمة نيودلهي.

وشدد رئيس الوزراء ناريندرا مودي أثناء الكشف عن الشعار والموقع الإلكتروني وجدول أعمال الرئاسة تحت شعار أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد، على أن هناك أمل كبير من الهند في العالم النامي الذي يواجه تداعيات صراع القوى العظمى في حالة عدم اليقين الجيوسياسي الحالي، والرياح الاقتصادية المعاكسة، والآثار السلبية لأزمة المناخ.

وستركز الهند على ضمان التعاون بين دول مجموعة العشرين للمساعدة في بناء سلاسل توريد موثوقة للسلع الأساسية بالإضافة إلى أمن الطاقة.

وأكد على الطابع الفريد لموقف الهند كدولة تفهم أولويات البلدان المتقدمة وتقدر تحديات وطموحات العالم النامي، مما يسمح لها بالعمل كجسر لتلبية التوقعات، في الواقع، يمكن للهند تحمل ذلك لأنها ليست جزءاً من أي معسكر يتنافس على الهيمنة والهيمنة.

وستستفيد مجموعة العشرين في ظل رئاسة الهند من موقعها الفريد في النظام الجغرافي السياسي، كما أن علامتها التجارية الجديدة المتمثلة في المشاركة القائمة على المصالح، الخالية من القيود الأيديولوجية أو العقائدية، سمحت لها بالاستفادة من قوتها في عالم غير مؤكد.

وأشار وزير الشؤون الخارجية إس جايشانكار خلال مناقشاته مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو إلى أن "الاقتصاد العالمي يعتمد على بعضه البعض بدرجة كبيرة بحيث لا يتأثر بنزاع كبير وأن جنوب الكرة الأرضية يشعر بذلك، ألم حاد للغاية، خاصة بعد عامين من انتشار الوباء".