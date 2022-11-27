شكرا لقرائتكم خبر عن نص التعديل الحكومى عن منع الممارسات الاحتكارية والمعروض أمام اقتصادية النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل ”الخليج 365” على نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي تناقشة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان.

ويأتي مشروع القانون المرسل مؤخرا لمجلس النواب، وفق ما قرره مجلس الوزراء، وبعد تلافي بعض الملاحظات التي تراءت للجنة المختصة بمجلس النواب، وذلك لإدراج تلك التعديلات في المشروع السابق إحالته للمجلس النيابي.