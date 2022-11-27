شكرا لقرائتكم خبر عن مُنتدى شباب العالم يستعرض رحلة نجاحه فى قمة فوربس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك منتدى شباب العالم في فعاليات قمة فوربس الشرق الأوسط، تحت سن الثلاثين، في نسختها الأولي والمُنعقدة بمدينة الجونة المصرية، والتي أُقيمت علي مدار ثلاثة أيام بين 24و 26 نوفمبر 2022 في الحرم الجامعي بالجونة، وبُمشاركة فعالة لعدد كبير من رواد الأعمال الناشئين والفنانين وأصحاب الأعمال والرياضيين والمشاهير وغيرهم من الشباب الطموح الذين حققوا إنجازات في مجالاتهم من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخلال جلسات قمة فوربس شارك مجموعة من الشباب من كوادر البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة كمتحدثين؛ وذلك لاستعراض رحلة نجاح منتدي شباب العالم في نسخه الأربعة السابقة، والسمة المميزة لكل نسخه منها، بالإضافة إلي الحديث عن دور منتدى شباب العالم في دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة؛ مع استعراض نماذج نجاح مُلهمة لهذه الشركات الناشئة.

كما تحدث شباب المنتدي عن الفعاليات الجانبية التي تُقام على هامش منتدي شباب العالم والتي تعتمد بشكل كبير علي الابتكار والابداع ودعم ريادة الأعمال والشباب المُبتكر، وكذلك نماذج المحاكاة المحلية والدولية التي يعقدها الشباب علي هامش منتدي شباب العالم في نسخه المختلفة، بإلإضافة إلي الاشادات الدولية عن منتدي شباب العالم واعتماده من قبل الأمم المتحدة كمنصة دولية معتمدة للحديث عن قضايا الشباب في العالم.

وشهد الجناح الخاص بمنتدي شباب العالم، والمُقام ضمن فعاليات قمة فوربس، إقبالًا كبيرًا من المشاركين من رواد الأعمال، وقام فريق منتدي شباب العالم بالرد علي كافة استفسارات المشاركين حول النسخة القادمة من المنتدي وكيفية التسجيل للمشاركة الفعالة.

وعلى هامش قمة فوربس الشرق الأوسط وقّع منتدي شباب العالم بروتوكول تعاون بين منتدى شباب العالم ومؤسسة فوربس الشرق الأوسط، وقد شهد التوقيع عن المنتدي الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، ومن جانب مؤسسة فوربس، السيدة خلود العميان المدير التنفيذي لمؤسسة فوربس الشرق الأوسط.

ووفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين، ستكون مؤسسة فوربس الشرق الأوسط أحد الشركاء الإعلاميين للنسخة الخامسة من منتدى شباب العالم، مما سيحقق تغطية إعلامية شاملة للمنتدى وفعالياته على الصعيد الإقليمي والدولي، فيما ستمتد الشراكة بين الجانبين لتشمل دعم ريادة الأعمال والابتكار وتشجيع الفئات الشبابية المختلفة على الإبداع، بالإضافة إلي المشاركة في فعاليات المنتدى من جلسات وورش عمل وغيرها .

تأتى هذه الشراكة في إطار الاهتمام المشترك بين الجانبين بدعم الشباب وريادة الأعمال والابتكار، حيث اشادت مجلة فوربس الشرق الأوسط بالدور الفعال الذي يقوم منتدي شباب العالم في دعم ريادة الأعمال من خلال منصاته المتعددة

وقد تم اختيار مصر لانعقاد القمة نظراً إلى أنها تعد واحدة من أهم الأسواق في المنطقة، ولديها العديد من المواهب الشابة في قطاعات مختلفة مثل الرياضية والعلوم والتكنولوجيا والتأثير الاجتماعي، فضلا عن تقدمها في مجال ريادة الأعمال، حيث احتلت مصر المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد الصفقات الاستثمارية في الشركات الناشئة عام 2021 .

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانطلق المنتدى عبر أربع نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019 و2021، ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.