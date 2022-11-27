شكرا لقرائتكم خبر عن عماد الدين حسين: الغرب يحاول تغليف تغطيته الصحفية بالحياد وهو غير محايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عماد حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، إن الحياد غير موجود فى الصحافة، ولا يمكن أن يكون هناك حياد، لكن من الممكن أن يكون هناك موضوعية.

جاء ذلك خلال منتدي مصر للإعلام في جلسة اليوم الأحد، تحت عنوان الانحيازات السياسية في الصحافة الغربية: الحرب الروسية الأوكرانية نموذجا.

وأضاف أن الانحياز موجود في العالم العربي، وكذلك الغرب، لكن الغرب لديه القدرة على التسويق بشكل أفضل لما يعرضه من انحياز، وعدم حياد، فتظهر الصحف العربية وفيها انحياز فج، بينما تظهر الصحافة الغربية بشكل أقل انحيازا.

وتابع عماد حسين رئيس: الغرب يحاول تغليف تغطيته الصحفية بالحياد بالرغم من أنهم غير محايدين على الإطلاق .

وقال: نشاهد الغرب وهو يقيم الدنيا لأي شخص يسجن بداعي حقوق الإنسان في أي من دول العالم، في حين أن الغرب لا يراعي حقوق الإنسان مثلا كما حدث في قضية العدالة المناخية مؤخرا، فالمصانع الغربية هى الأكثر تلويثا على وجه الكوكب، ومع ذلك لا تراعي حقوق الإنسان في هذه القضية.