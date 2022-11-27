شكرا لقرائتكم خبر عن "ثقافة الشيوخ" تواصل مناقشة اقتراح برغبة حول "سياحة المسنين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة وكيل اللجنة محمد سعيد وحضور سها سعيد وكيلة اللجنة ومحمود القط أمين سر اللجنة، وحضور غاده شلبي نائب وزير السياحة، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من الناىب محمد البدري حول سياحة المسنين.

وأكد محمد البدري، أن الاقتراح برغبة بشأن مشروع سياحي متكامل للسياحة المسنين من دول أوروبا في فصل الشتاء لاستغلال اعتدال المناخ في مصر، مؤكدًا أن مصر تعد من أهم المقاصد السياحية على مستوى العالم لما تمتلكه من إمكانيات سياحية متعددة ومتنوعة، في الأراضي المصرية تحمل ثلث آثار العالم، بالإضافة إلى وجود العديد من الشواطئ والمدن الساحلية التي تصنف ضمن أفضل شواطئ العالم.

وأضاف النائب محمد البدري، أن السياحية العلاجية في مصر موجودة وبشكل غير مقنن وبمجهودات فردية، فالكثيرين من الأشقاء في الدول العربية يأتون لمصر لتلقي العلاج أو إجراء عمليات معينة لانخفاض التكلفة ولوجود الكفاءات الطبية المتميزة مما جعل التفكير في تقنين الأمر والذي بات ضروريا.

وأكد هاني راشد ناىب رئيس هيىئة الرعاية الصحية، أن المدن السياحية بها جاهزية لاستقبال السياح بالمستشفيات، مشيرا إلى أن المستشفيات مستعدة وهناك خدمات صحية للسياحة العلاجية، مؤكدا أهمية وجود هيئة السياحة العلاجية.

وطالب محمد البدري تنظيم برامج أسبوعية للسياحة العلاجية، تتضمن برنامج سياحي لزيارة الأماكن السياحية للأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ.