شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز للسيدة المُطلقة فى قاعة فرح ابنتها طلب التعويض؟.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "هل يجوز للسيدة المُطلقة فى القاعة طلب التعويض؟"، استعرض خلاله أزمة طلاق سيدة بالثلاثة في فرح ابنتها، الأمر الذى أثار حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعى بسبب ما قام به من تشهير للسيدة، فضلا عن كسر فرحة ابنته يوم فرحها، وكيف للمشرع أجاز لها التعويض المادى والأدبى نتيجة الأضرار النفسية التى لحقت بها، ورأى القانون المدنى في الإشكالية، وخبير قانونى يؤكد: الزوج وقع فى خطأ غير مبرر نتج عنه ضرر متعمد، وإليكم التفاصيل كاملة:

هل يجوز للسيدة "المُطلقة فى القاعة" طلب التعويض؟.. المشرع أجاز لها التعويض المادى والأدبى نتيجة الأضرار النفسية التى لحقت بها.. القانون المدنى حسم النزاع.. وخبير: الزوج وقع فى خطأ غير مبرر نتج عنه ضرر متعمد



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