شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية محمد عمارة: مشروع قانون التصالح له بعد يتعلق بالعدالة الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق النائب الدكتور محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من حيث المبدأ، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان مشروع ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومشروعي القانونين المقدمين من النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب إيهاب منصور.

وأشار عمارة، إلى أن المشروع هذا عالج قصور قانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ وقانون ١ لسنة ٢٠٢٠، وأن فاعلية تأثيرهم لم يكن بالشكل اللائق وأن هذا المشروع سيسهم من تعظيم موارد الدولة والذي سيساهم في التوسع في إسكان شرائح متوسطي الدخل وتطوير البنية التحتية .

وأكد عمارة على أن أحكام القانون المرافق ترتكز على أن الأصل العام هو إزالة المخالفات المتعلقة بالبناء والتصالح هو الإستثناء وذلك حتى لا نسهل التمادي في المخالفات .