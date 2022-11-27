شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار أحمد سعد الدين يلتقى نائب رئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، اليوم الأحد، بمقر مجلس النواب، نجوين دوك هاي نائب رئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية والوفد المرافق له أثناء زيارته لمصر.

في مستهل اللقاء، أشاد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب بعلاقات الصداقة التاريخية بين مصر وفيتنام، وما تشهده العلاقات بين البلدين مؤخراً من طفرة ايجابية، مؤكداً على أهمية التعاون السياسي بين البلدين واستمرار تبادل الدعم والمساندة إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين.

وعلى الصعيد البرلماني، أشاد وكيل أول مجلس النواب بحالة الزخم البرلماني الذي تشهده العلاقات بين البرلمانين، مًضيفاً أن تلك الاتصالات البرلمانية تعكس العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين، ومؤكداً على أهمية تعزيز التعاون البرلماني المصري الفيتنامي وتبادل الخبرات البرلمانية.

من جانبه، عبر نائب رئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية عن عميق اعتزازه وتقديره لهذا اللقاء وتلك الزيارة التي يقوم بها الوفد البرلماني المرافق له إلى مصر، مؤكداً على ضرورة ثقل العلاقات المصرية الفيتنامية على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيد البرلماني، بالاستناد إلى العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، مُشيراً إلى أن فيتنام تتابع ما تُحققه الدولة المصرية من انجازات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومُقدماً التهنئة لمصر على نجاحها في تنظيم قمة المُناخ COP 27، خاصة فيما يتعلق بالنجاح في إنشاء صندوق الخسائر والاضرار الناجمة عن التغيرات المناخية.