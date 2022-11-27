شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب من نواب الشيوخ بتدريب الموظفين على تطبيق أحكام قانون التصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نواب بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، إن سبب الفشل في تطبيق القانون الصادر في 2019 وتعديلاته في 2020 يرجع إلي بيروقراطية المحليات، وسط مطالبات بتدريب الموظفين على تطبيق أحكام مشروع القانون المعروض بمجرد صدوره.

من جانبه، أكد النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، أهمية إيجاد وسيلة للتصدي للبيروقراطية، لافتاً إلي أنه رغم صدور قانون التصالح في بعض مخالفات البناء منذ 2019 إلا أن المواطن يصرخ، قائلاً : "اقسم بالله موظفي الأحياء بتعقد الناس، لو عملنا السمن والعسل في هذا المجلس، وتركنا الموظفين على حالهم سيمنعوا تنفيذ القانون".

وأضاف "بكري" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما يدخل في مشروع، وجميعها حضرية قومية تنتهي في أسرع وقت، كالعاصمة الإدارية وقناة السويس التي انتهت خلال عام.

وفي سياق متصل، أشاد محمود بكري بالبيان الصادر عن مجلس الشيوخ في مواجهة قرار البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، معتبراً إياه رسالة نارية، قائلاً : "الاستعماريون الجدد يحاولون فرض أراداتهم".

وأتفق معه النائب عمرو السعيد فهمي، عضو مجلس الشيوخ، حيث أكد على وجود مشكلة لدي المحليات في تعاملها مع المواطنين، مطالباً بتفعيل دور الوحدات المحلية وتدريب الموظفين على بنود القانون بما لا يعوق تطبيقه وتنفيذه على أرض الواقع.

بدورها، شددت النائبة رشا إسحاق، على أهمية التخلص من البيروقراطية بما يساعد في تحقيق أهداف القانون، مشيدة بالتعديلات التشريعية التي من شأنها المساهمة في تحقيق استدامة التنمية العمرانية، والتسهيل على المواطنين في التصالح الأمر الذي أخفق فيه التشريع السابق، واستغلال أمواله في الصرف على مشروعات الإسكان الاجتماعي مع عدم إدارة الثروة العقارية.

وفي سياق متصل، أعربت البرلمانية عن استياءها من قرار البرلمان الأوروبي الذي اتبع نهج الاستعلاء تجاه مصر، معتبرا ما تضمنه بالتدخل السافر في الشأن الداخلي، وأكدت رشا إسحاق على النهضة والطفرة التي تشهدها البلاد في مجال حقوق الإنسان.

فيما طالب النائب سالم العكش، عضو مجلس النواب، بتقليل سعر المتر في شمال سيناء، واقترحت النائبة عايدة نصيف، باستخدام تقنيات جديدة مثل الاستشعار عن بعد وآليات أخرى لتحديد الفترات التي شهدت التعديات حتي لا يتكرر المشهد مرة أخرى.