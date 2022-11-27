انت الان تتابع خبر الداخلية تشدد على إنهاء الخروقات والحفاظ على المشتقات النفطية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للداخلية، ورد لـ الخليج 365، أن الشمري "ترأس اجتماعاً في مقر الوزارة ضم جميع مدراء قواطع المديرية العامة لشرطة الطاقة".

وشدد الوزير، على "ضرورة أن تكون النزاهة والإخلاص في عمل هذه المديرية، وقطع دابر الفساد وعمليات التهريب"، لافتاً إلى أنه "يجب العمل على إنهاء الخروقات والحفاظ على المشتقات النفطية كونها ثروة مهمة من ثروات البلاد".



واكد الشمري، على "الاهتمام والمتابعة لجميع الواجبات في الأفواج، مبيناً أن الآمرين يتحملون مسؤولية اي خرق ضمن قاطع مسؤوليتهم، داعياً الى الابتعاد عن الترهل ووضع جدول زمني لتدوير المناصب".

واستمع الوزير، الى "شرح موجز عن أهم الواجبات والمهام التي تقوم بها مفاصل هذه المديرية".

