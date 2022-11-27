انت الان تتابع خبر تعيين الأوائل وحملة الشهادات على طاولة مباحثات التعليم والخدمة الاتحادي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "التميمي، التقى العبودي بحضور مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لبحث محاور مفصلية منها ملف توظيف حملة الشهادات العليا والأوائل واختبارات المتقدمين للتعيين من العلوميين".وأكد رئيس المجلس "ضرورة تعاون الجامعات وتأهيل مختبراتها لمقابلة المتقدمين العلوميين الذين توزعت اختباراتهم على (٦٥) خمس وستين قاعة اختبار الكترونية منقسمة على (٢٠) عشرين جامعة في عموم العراق وفقا للرقعة الجغرافية بمعدل ١٣٥٠ حاسبة اختبار و(٣-٥) ثلاث إلى خمس وجبات اختبار في اليوم الواحد، علما أن المجلس أعد لكل متقدم اسم مستخدم ورمز وسيكون الرمز هو رقم استمارة المتقدم نفسه حفاظا على خصوصية بيانات المتقدم".وبين، أن "أسئلة الاختبارات تم وضعها من قبل مختلف الجامعات العراقية وستظهر نتيجة الاختبار مباشرة على الحاسبة ويحصل المتقدم على نسختين من النتيجة مثبت عليها ختم المركز وبصمة إبهام المتقدم لضمان أحقيته في الاعتراض إذا حصل أي خطأ في بياناته علما أن الاختبارات تشمل تسع وعشرين (٢٩) اختصاصاً".

من جانبه، أبدى وزير التعليم "استعداده الكامل لتوجيه الجامعات بالتعاون الجاد خدمة لخريجي محافظاتهم وتسهيل اجراءات تعيينهم".

على صعيد متصل، بين التميمي، أن عدد الأوائل وحملة الشهادات العليا المصادق على قرار استحداث درجات وظيفية لهم بلغ ما يقارب (٧٤٠٠٠) أربع وسبعين ألف متقدم للتعيين، مبدياً استعداد المجلس لسد احتياجات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كافة وبمختلف التخصصات بعد إرسال نسخة من كتاب بيان حاجتها إلى وزارة المالية.

