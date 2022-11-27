أمريكا تعلن ارسالها لأسلحة وذخائر الى أوكرانيا

اسماعيل عبد الحي - أعلن البيت الأبيض امس الأربعاء 23 نوفمبر 2022، أن الولايات المتحدة سترسل 400 مليون دولار أخرى من الذخيرة والمولدات إلى أوكرانيا، وستسحب معدات من مخزونها الخاص لدعم كييف في أسرع وقت ممكن.

وعلاوة على أحدث حزمة مساعدات، التزمت الولايات المتحدة بأكثر من 19 مليار دولار من الأسلحة وبقية المعدات إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية يوم 24 فيفري الماضي.

وستقدم الحزمة الجديدة من خلال سلطة السحب الرئاسي، ما يسمح للبنتاغون باقتطاع أسلحة من مخزونه الخاص وشحنها سريعا إلى أوكرانيا. وكان وكيل وزارة الدفاع الأميركية للمشتريات والإمداد، بيل لابلانت، سافر الأسبوع الماضي، إلى بروكسل للقاء قادة من 45 دولة شريكة لمناقشة بعض أبرز أولويات أوكرانيا، ومنها إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة بعيدة المدى.

المصدر (سكاي نيوز)