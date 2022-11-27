إيران تتحرك بعد تغيير علمها من قبل أمريكا

وذكر الاتحاد الإيراني في بيان، أن صفحة الاتحاد الأمريكي لكرة القدم على إنستغرام قامت في تصرف غير مهني بإزالة شعار "الله" من العلم الإيراني.

وعقب هذا التصرف، أرسل الاتحاد الإيراني لكرة القدم رسالة إلكترونية إلى الفيفا يطالب فيها الاتحاد العالمي لكرة القدم باتخاذ إجراءات جادة ضد الاتحاد الأمريكي.



وعرض المنتخب الأمريكي صوراً على وسائل التواصل الاجتماعي للعلم الإيراني بألوانه الخضراء والبيضاء والحمراء فقط بدون شعار الجمهورية الإسلامية "الله".

ويواجه المنتخب الأمريكي نظيره الإيراني الثلاثاء المقبل، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات لمونديال 2022.

ويملك المنتخب الأمريكي نقطتان في رصيده من مباراتين مقابل 3 نقاط للمنتخب الإيراني.

