شكرا لقرائتكم خبر عن "رئيس الشيوخ" يعلن استقبال شرفات المجلس وفدا رفيع المستوى من دولة فيتنام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت شرفات مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، وفد رفيع المستوى من دولة فيتنام برئاسة نجوين دوك هاي، عضو اللجنة التنفيذية المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي، نائب رئيس الجمعية الوطنية لفيتنام.

وأعلن رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حضور الوفد الفيتنامي بشرفات المجلس متمنيا لهم إقامة طيبة على أرض مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

يُشار إلي أن مشروع القانون يمنح مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.