شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية حماة الوطن تؤيد بيان "الشيوخ" الرافض لقرار البرلمان الأوروبي: يعبر عن إرادة الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النائب حاتم حشمت، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بالمجلس، عن تأييد الهيئة البرلمانية للبيان الصادر عن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رفضا للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مشيراً إلي أنه يعبر عن إرادة الشعب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأكد حشمت، موافقته على التعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة ودرستها اللجنة البرلمانية، مشيراً إلي أنه راعي عدم إهدار الثروة العقارية فضلا عن مراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي.

وشهدت الجلسة ممازحة رئيس المجلس للنائب عمر زايد، الذي وجه شكراً للجنة البرلمانية المعنية بدراسة مشروع القانون، وجميع أعضائها، والحكومة، ليقول له: "فاضل تشكر نفسك"، ليعقب البرلماني: "الناس دي اللي عملت القانون".

وفيما يخص تعقيبه علي مشروع القانون، اعتبر "زايد"، التعديلات التشريعية بالخطوة الإيجابية، مطالبا الحكومة بالانتهاء من الحيز العمراني.

يُشار إلي أن مشروع القانون يمنح مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.