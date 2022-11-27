مئات المتظاهرين احتجاجاً على القيود الصارمة لمكافحة كوفيد في جامعة تسينغهوا في بكين

تظاهرات في الصين احتجاجاً على القيود الصارمة لمكافحة كوفيد (أ ف ب).

شارك مئات الطلاب من جامعة تسينغهوا المرموقة في بكين الأحد في تظاهرة ضد سياسة الحكومة الصينية لمكافحة وباء كوفيد-19، وفق ما ذكر شاهد لوكالة «فرانس برس» وصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الطالب «عند الساعة 11,30 بدأ الطلاب في رفع لافتات عند مدخل المقصف ثم انضم إليهم تباعاً مزيد من الأشخاص».

وأضاف: «الآن هناك ما بين مئتي و300 شخص. أدينا النشيد الوطني ونشيد الأممية وهتفنا الحرية ستنتصر».