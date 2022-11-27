شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى يعلن موافقته على مشروع قانون الحكومة بشأن التصالح بمخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، موجها الشكر للحكومة وللجنة على الجهد المبذول في مناقشة مشروع القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد.

وطالب الجندى بمراعاة عدم التعارض بين اللائحة التنفيذية مع نصوص القانون، حتى لا تكون معرقلة لتطبيقه، وأن يتم عرض اللائحة التنفيذية على لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ قبل اعتمادها لضمان توافقها مع أحكام القانون، ولابد من زيادة عدد اللجان الفنية المنوط بها فحص الطلبات والبت فيها.