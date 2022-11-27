"حذف كلمة الله".. المنتخب الأمريكي يستفز إيران قبيل المواجهة في المونديال (صورة)

وعرض حساب المنتخب الأمريكي على "تويتر"، اليوم الأحد، قائمة توضح مباريات الفريق في دور المجموعات بكأس العالم 2022، حيث ظهر العلم الإيراني بألوانه الخضراء والبيضاء والحمراء فقط وبدون شعار.

وتسنت رؤية الشيء نفسه في منشور على حسابي المنتخب على "فيسبوك" و"إنستغرام"، حيث ظهر حساب نقاط منتخبات المجموعة في مونديال قطر.

ولم يرد المنتخب الأمريكي على طلب للتعليق حتى اللحظة، كما لم يرد مسؤولون إيرانيون أيضا.

ويواجه المنتخب الأمريكي نظيره الإيراني الثلاثاء القادم، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات لمونديال 2022.

ويملك المنتخب الأمريكي نقطتان في رصيده من مباراتين مقابل 3 نقاط للمنتخب الإيراني.