انت الان تتابع خبر الأعرجي وبارزاني يبحثان طرق حماية سيادة العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الأخير رحب بنيجيرفان بارزاني والوفد الرسمي المرافق له، كما جرى استعراض لمجمل الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد".

وبحث الجانبان وفق البيان، "استمرار التعاون بين المركز والإقليم، بما يفضي إلى حلول للقضايا المتعلقة بدول الجوار، من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية والتفاهم المشترك، وبما يحفظ استقرار وسيادة العراق".



وأشار البيان إلى أن "اللقاء شهد أيضا، التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون البنّاء بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان في مواجهة العناصر الإرهابية وضبط الحدود".