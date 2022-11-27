شكرا لقرائتكم خبر عن علاء الغطريفى: 6.7 مليار جهاز تليفون متصل بالإنترنت فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء الغطريفي رئيس التحرير التنفيذي لمؤسسة أونا للإعلام، إن هناك 6.7 مليار جهاز تليفون متصل بالإنترنت في 2023، لافتا إلى أن ثلاثة أرباع الجمهور أكثر من 13 سنة يستخدمون السوشيال ميديا.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من منتدى مصر للاعلام برئاسة نهي النحاس .

أضاف الغطريفي أن هناك 5 مليارات يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن الأونلاين يتصدر المصدر الأول للأخبار وتراجع الجميع باستثناء السوشيال ميديا.

وأوضح أن الدول الأقل في معدلات الثقة منها الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك تتصدر البي بي سي البريطانية الإعلام بداخلها رغم أنها أكبر سوق للإعلام.