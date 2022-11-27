شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز للقادمين من الخارج الاعتذار بالجهل بالقانون؟.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "للقادمين من الخارج.. هل القائم بالضبط ينفع يكتب بمحضره (تم ضبط المتهم ومعه حشيش)، وهل يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون؟"، استعرض خلال العديد من الإشكاليات المتعلقة بالقادمين من الخارج، والقبض عليهم وبحيازتهم ممنوعات تقودهم للاتهام، ومن ثم إلى الحبس، وإليكم التفاصيل كاملة:

للقادمين من الخارج.. هل القائم بالضبط ينفع يكتب بمحضره "تم ضبط المتهم ومعه حشيش"؟ وهل يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون؟.. كلمة السر "يُشتبه في كونه" للخروج من الأزمة.. ويجوز الاعتذار في حالتين فقط



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