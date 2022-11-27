شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشيوخ" تناقش تفعيل المنظومة الإلكترونية لتتبع المستحضرات الصيدلانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور علي مهران، ثلاثة اجتماعات اليوم الأحد، حيث تناقش خلال الاجتماع الأول الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الشيخ بشأن تفعيل المنظومة الإلكترونية لتتبع الدواء والمستحضرات الصيدلانية.

كما تناقش لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها الثاني اليوم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر امين سر اللجنة، بشأن "عدم وجود مقر لهيئة الدواء المصرية بمحافظة قنا"، بالاشتراك مع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

وتستكمل اللجنة خلال الاجتماع الثالث مناقشة سبل دعم الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات-الرؤى) (ودور هيئة الدواء في مواجهة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية غير المطابقة للمواصفات).