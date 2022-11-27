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"صحة الشيوخ" تناقش تفعيل المنظومة الإلكترونية لتتبع المستحضرات الصيدلانية

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القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور علي مهران، ثلاثة اجتماعات اليوم الأحد، حيث تناقش خلال الاجتماع الأول الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الشيخ بشأن تفعيل المنظومة الإلكترونية لتتبع الدواء والمستحضرات الصيدلانية.

 

كما تناقش لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها الثاني اليوم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر امين سر اللجنة، بشأن "عدم وجود مقر لهيئة الدواء المصرية بمحافظة قنا"، بالاشتراك مع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل. 

 

وتستكمل اللجنة خلال الاجتماع الثالث مناقشة سبل دعم الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات-الرؤى) (ودور هيئة الدواء في مواجهة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية غير المطابقة للمواصفات).

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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