ارتفاع حصيلة إطلاق النار في مدرستين بالبرازيل إلى 4 قتلى

ارتفعت إلى 4 قتلى حصيلة إطلاق النار الذي حصل الجمعة في مدرستين بولاية إسبيريتو سانتو في جنوب شرق البرازيل، وذلك بعد وفاة مُدرِّسة، حسبما أعلنت السلطات السبت.

وبلغت الحصيلة السابقة للضحايا ثلاثة قتلى، بينهم فتاة تبلغ الثانية عشرة.

كما أصيب 11 شخصًا آخرين بجروح، بينهم ثلاثة مُدرّسين وطالب.

وكتب ريناتو كازاغراندي حاكم إسبيريتو سانتو على «تويتر» «للأسف، لم تنته مأساة (مدينة) أراكروز. ببالغ الأسى، نؤكّد وفاة ضحيّة أخرى، المُدرّسة فلافيا أمبوس ميرسون».

وكان فتى في السادسة عشرة يحمل شعاراً نازياً قد هاجم الجمعة مدرستَين في ولاية إسبيريتو سانتو.

ووقع إطلاق النار في أراكروز البالغ عدد سكّانها مئة ألف نسمة وتبعد 600 كيلومتر شمال شرق ريو دي جانيرو.

وقال المحقّقون إنّ المهاجم الذي كان وجهه مغطّى وبدا صليب معقوف على ملابسه، اقتحم مدرسة «بريمو بيتي» التي كان قد تركها في حزيران/يونيو.

وقد أوقف الشابّ في منزله بعد ساعات قليلة من الوقائع، واستسلم بالتعاون مع والديه، من دون إبداء أيّ مقاومة.

ووصف الرئيس المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في تغريدة ما حصل بأنّه «مأساة عبثيّة».