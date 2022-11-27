انت الان تتابع خبر بغداد.. رجل وابنه يطلقان النار على امرأة وفتاة ترمي نفسها من جسر الجادرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – أمن

كشف مصدر أمني، اليوم الاحد، عن حوادث امنية ومحلية حصلت في العاصمة بغداد.



وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "رجلاً وابنه فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه امرأة بالقرب من جامع الفردوس ضمن منطقة حي اور بالعاصمة بغداد، ما أسفر عن اصابتها بجروح خطيرة نقلت على أثرها الى المستشفى فيما لاذ الشخصين اعلاه بالفرار.

وأضاف المصدر ان "فتاة تولد 2003 اقدمت على رمي نفسها من اعلى جسر الجادرية بدافع الانتحار، لكن قوة امنية موجودة أسفل الجسر تمكنت من انقاذها ونقلها الى المستشفى لتلقي العلاج".