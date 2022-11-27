 ابتكار لاصقة ذكية لعلاج الجروح لاسلكيًا

نيوروك: نجح باحثون من جامعة “ستانفورد” الأمريكية في تطوير لاصقة طبية إلكترونية ذكية، تلعب دورًا في تسريع شفاء الأنسجة من خلال معالجتها ومراقبة تحسنها وشفائها لاسلكيًا.

وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة على مجلة “نيتشر بيوتيكنولوجي” العلمية، إلى أن الجهاز الجديد يسرّع انغلاق الجروح المزمنة، ويزيد تدفق الدم إلى الأنسجة المُصابة، فضلًا عن تحسين شفاء الجلد من خلال تقليل تشكل نسيج الندبات.

وتتألف اللاصقة الذكية من دارات إلكترونية تعتمد على مستشعرات المقاومة الكهربائية الحرارية لمراقبة تطور شفاء الجروح، إذ ترصد المستشعرات حالة العدوى أو بطء عملية الشفاء، وتنقل البيانات إلى وحدة معالجة مركزية للتحكم بتحفيز الجرح كهربائيًا.

ويساعد التحفيز الكهربائي للنسيج في منطقة الجرح في تقليل العدوى وتحفيزه على الانغلاق، واستطاع الباحثون متابعة البيانات من المستشعرات لاسلكيًا بواسطة الهواتف الذكية.

وتحتوي اللاصقة على وحدة معالجة، ومستقبل لإشارات الراديو، وذاكرة داخلية، ومحفز كهربائي، ومستشعرات حيوية، وتوجد على سطحها طبقة من مادة بوليميرية مرنة تسبب التحفيز الكهربائي، وتمتاز برقتها الفائقة بمقدار 100 ميكرون.

وصمم الباحثون طبقة المادة البوليميرية بعناية لتلتصق بسطح الجرح عند وضعها عليه، مع إمكانية إزالتها بلطف عند تسخينها إلى ما يفوق درجة حرارة الجسم بقليل.

ويعاني الأشخاص المصابون ببعض الأمراض مثل السكري، وضعف جهاز المناعة، من صعوبة شفاء الجروح وبقائها لمدة شهور، ما يؤدي إلى الإصابة بقلق واكتئاب، وفي أسوء الحالات قد تكون مهددة للحياة.