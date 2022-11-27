عضو «فيفا»: ذكاء رونالدو منحه ركلة الجزاء أمام غانا

الدوحة: وصف صنداي أوليسيه، عضو في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو بأنه «عبقري للغاية» بعدما تمكن من الحصول على ركلة جزاء في المباراة التي فاز بها المنتخب البرتغالي على نظيره الغاني 3 / 2 في كأس العالم.

وسجل رونالدو (37 عاما) الهدف الافتتاحي للبرتغال من ركلة جزاء، ليصبح أول لاعب يسجل في خمس نسخ من بطولات كأس العالم، رغم أن قرار احتساب ركلة الجزاء أغضب غانا.

ولكن أوليسية أشار إلى أن منح ركلة الجزاء كان وفقا للعب رونالد، الذي اعتبر أنه تمت عرقلته من محمد ساليسو مدافع غانا.

وأضاف أوليسيه، العضو بمجموعة الدراسات الفنية للبطولة التابعة لفيفا، خلال عرض تقديمي في الدوحة، أن المهاجمين يزدادون ذكاء ويعتقد أن ذكاء رونالدو هو الذي أدى لاحتساب ركلة الجزاء.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «ربما يزداد المهاجمون ذكاء».

وتابع: «ركلة جزاء رونالدو، يمكن للناس أن يقولوا ما يشاءون، ولكن الذكاء هو الانتظار لتلك اللحظة للمس الكرة، ومد قدمه ثم يحدث الاتصال. هذا ذكاء تام».

وأكد: «دعونا نثنِ على المهاجمين لأنهم أصبحوا أكثر ذكاء. تقنية الفيديو المساعد (فار) أيضا سبب كبير في ازدياد احتساب ركلات الترجيح.

يمكن للحكام أن ينظروا للقطة ثلاث أو أربع مرات».

وتم احتساب 9 ركلات ترجيح في أول 20 مباراة من كأس العالم، سجل منها سبعة أهداف، وفشل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والكندي ألفونسو ديفيز في تسجيل ركلتيهما.