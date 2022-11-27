بوتين يسعى لاحتواء غضب أمهات الجنود

26 نوفمبر , 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء أمس مع أمهات جنود يُشاركون في حرب أوكرانيا (أ.ف.ب)
موسكو: بمناسبة إحياء النسخة الروسية من «عيد الأم» الذي يصادف غداً، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، مع 17 من أمهات الجنود الروس الذين يقاتلون في أوكرانيا، وقال لمن فقدن أبناءهن في الحرب، إنه والقيادة الروسية بكاملها يشاركونهن آلامهن. وظهر الرئيس الروسي في مقطع مصوّر مسجّل وهو يجلس مع الأمهات حول طاولة مستديرة وُضعت عليها أكواب الشاي وقطع الحلوى.
وأعرب بوتين عن تعاطفه مع «الأم التي يوجد أبناؤها في مناطق القتال، وترتبط حياتها طوال الوقت بالشعور بالقلق والمسؤولية». وشدد على أن «جميع المشاركين في العملية العسكرية الخاصة هم أبطال حقيقيون، ولا أحد سواهم يعرف نوع العمل البطولي الذي يقومون به، ومدى خطورته».
وقال بوتين مخاطباً الحاضرات: «نحن نشارك ألم الخسارة مع أولئك الذين فقدوا أبناءهم، وسنبذل قصارى جهدنا لنشعرهم بالدعم، وأننا نقف إلى جانبهم كتفاً بكتف». وواجه بوتين الحملات التي تنتشر على شبكات التواصل حول حجم الخسائر الروسية، التي ترى موسكو أنها تهدف إلى إضعاف الروح المعنوية. وأكد في اللقاء أن هناك «الكثير من الخداع والأكاذيب على شبكة الإنترنت. لا شيء يمكن الوثوق به. المعلومات هي أحد أسلحة الصراع، ووسيلة فعالة إلى حد كبير».
وفي سياق متصل، قال الأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي» (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، في بروكسل، أمس الجمعة، إن «الناتو» زوّد أوكرانيا بأجهزة تشويش للدفاع ضد هجمات «المسيّرات» الروسية. وقال ستولتنبرغ: «يقدم الحلفاء دعماً عسكرياً غير مسبوق»، مشيراً إلى أجهزة التشويش على «المسيّرات»، التي تم تصميمها لمساعدة أوكرانيا على صد هجمات «المسيّرات» التي تستهدف بنيتها التحتية.
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