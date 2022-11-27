انت الان تتابع خبر اليوم.. نيجرفان بارزاني يزور بغداد لاكمال "اللقاءات" السياسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت رئاسة اقليم كردستان في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "بارزاني سيتوجه، اليوم الاحد، الى بغداد لغرض إكمال جدول أعمال لقاءات واجتماعات الأسبوع الماضي مع القيادات السياسية العراقية، في زيارة تستغرق يوماً واحداً".وأضافت: "فبعد اللقاءات والاجتماعات التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الاتحادي العراقي وعدد من القيادات ااسياسية وكبار المسؤولين في البلد، ألغى بارزاني جدول أعمال ولقاءات واجتماعات اليوم الثاني لزيارته وعاد إلى إقليم كردستان للمشاركة في مراسم العزاء المقامة على أرواح ضحايا حادث انفجار منظومة الغاز المؤلم في مدينة دهوك".

وأشار البيان الى، انه "من المقرر أن يكمل الرئيس نيجيرفان بارزاني، اليوم، برنامج الزيارة إلى بغداد، ويعقد سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد آخر من القيادات وكبار المسؤولين العراقيين".

