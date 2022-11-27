اخبار العالم

مونديال قطر.. إحصائيات ميسي التاريخية بعد هدفه "الصاروخي" أمام المكسيك

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر مونديال قطر.. إحصائيات التاريخية بعد هدفه "الصاروخي" أمام المكسيك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439302-638051248628731912.jpg
كأس العالم فيفا 2022

2022-11-27 | 06:46

مونديال قطر.. إحصائيات ميسي التاريخية بعد هدفه "الصاروخي" أمام المكسيك

765 مشاهدة

الخليج 365 –

افتتح الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد التانغو التسجيل لمنتخب بلاده في شباك المكسيك ضمن الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بكأس العالم.

وجاء هدف ميسي من تصويبة صاروخية في الدقيقة 64 سكنت شباك الحارس أوتشوا.

وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات فقد عادل ميسي رصيد مواطنه دييغو مارادونا في كأس العالم بتسجيل 8 أهداف.

وأضافت أن ميسي يفصله هدفين فقط عن معادلة رصيد غابرييل باتيستوتا 10 الهداف التاريخي للأرجنتين في البطولة.


وأوضحت أوبتا أنه منذ ظهور ميسي الأول في كأس العالم عام 2006 سجل 4 أهداف من خارج منطقة الجزاء، أكثر من أي لاعب آخر في المسابقة خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى أن ليونيل تفوق على الأوروغوياني دييغو فورلان والإسباني دافيد فيا 3.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا