مونديال قطر.. إحصائيات ميسي التاريخية بعد هدفه "الصاروخي" أمام المكسيك

وجاء هدف ميسي من تصويبة صاروخية في الدقيقة 64 سكنت شباك الحارس أوتشوا.

وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات فقد عادل ميسي رصيد مواطنه دييغو مارادونا في كأس العالم بتسجيل 8 أهداف.

وأضافت أن ميسي يفصله هدفين فقط عن معادلة رصيد غابرييل باتيستوتا 10 الهداف التاريخي للأرجنتين في البطولة.



وأوضحت أوبتا أنه منذ ظهور ميسي الأول في كأس العالم عام 2006 سجل 4 أهداف من خارج منطقة الجزاء، أكثر من أي لاعب آخر في المسابقة خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى أن ليونيل تفوق على الأوروغوياني دييغو فورلان والإسباني دافيد فيا 3.