انت الان تتابع خبر مونديال قطر.. إحصائيات ميسي التاريخية بعد هدفه "الصاروخي" أمام المكسيك والان مع التفاصيل
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كأس العالم فيفا 2022
2022-11-27 | 06:46
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الخليج 365 – رياضة
افتتح الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد التانغو التسجيل لمنتخب بلاده في شباك المكسيك ضمن الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بكأس العالم.
افتتح الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد التانغو التسجيل لمنتخب بلاده في شباك المكسيك ضمن الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بكأس العالم.
وجاء هدف ميسي من تصويبة صاروخية في الدقيقة 64 سكنت شباك الحارس أوتشوا.
وأضافت أن ميسي يفصله هدفين فقط عن معادلة رصيد غابرييل باتيستوتا 10 الهداف التاريخي للأرجنتين في البطولة.
وأوضحت أوبتا أنه منذ ظهور ميسي الأول في كأس العالم عام 2006 سجل 4 أهداف من خارج منطقة الجزاء، أكثر من أي لاعب آخر في المسابقة خلال هذه الفترة.
وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات فقد عادل ميسي رصيد مواطنه دييغو مارادونا في كأس العالم بتسجيل 8 أهداف.
وأضافت أن ميسي يفصله هدفين فقط عن معادلة رصيد غابرييل باتيستوتا 10 الهداف التاريخي للأرجنتين في البطولة.
وأوضحت أوبتا أنه منذ ظهور ميسي الأول في كأس العالم عام 2006 سجل 4 أهداف من خارج منطقة الجزاء، أكثر من أي لاعب آخر في المسابقة خلال هذه الفترة.
وأشارت إلى أن ليونيل تفوق على الأوروغوياني دييغو فورلان والإسباني دافيد فيا 3.