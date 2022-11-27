شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قانون للتصالح بمخالفات البناء يلغى قانون 17 لسنة 2019.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ويتضمن القانون موادا تلغى القانون القديم وتراعي في الوقت ذاته من كان لديه جديده في التصالح.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على:" يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

1. عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

2. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2017 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.