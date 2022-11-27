شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زعيم كوريا الشمالية: هدفنا امتلاك أقوى قوة نووية في العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نقلت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد بالتوقيت المحلي عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قوله إن الهدف النهائي لبلاده هو امتلاك أقوى قوة نووية في العالم.

وذكرت وسائل الإعلام أن تصريحات زعيم كوريا الشمالية جاءت خلال ترقيته عشرات المسؤولين والعلماء الذين شاركوا في عملية إطلاق أكبر صاروخ باليستي لدى البلاد في الآونة الأخيرة.

وأجرت كوريا الشمالية اختبار إطلاق لصاروخ باليستي عابر للقارات الأسبوع الماضي، قال مسؤولون يابانيون إن مداه كاف للوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة، وسقط على بعد 200 كيلومتر فقط من سواحل اليابان.

وجاء الاختبار الصاروخي، الذي أبلغ عنه مسؤولون في كوريا الجنوبية واليابان، بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا أصغر وتحذيرها من "ردود عسكرية أعنف" على تعزيز الولايات المتحدة وجودها الأمني في المنطقة.

ونددت نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس وزعماء اليابان وكوريا الجنوبية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا بعملية الإطلاق في اجتماع طارئ عُقد على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) الجمعة الماضية.

وقالت هاريس خلال الاجتماع الذي عُقد لبحث تلك التطورات: "ندين بشدة هذه الأعمال وندعو كوريا الشمالية مرة أخرى إلى وقف المزيد من الأعمال غير القانونية والمزعزعة للاستقرار".

وأعلنت الحكومة اليابانية في بيان أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا حذر من قيام كوريا الشمالية بإطلاق مزيد من الصواريخ ومن احتمال إجرائها تجربة نووية.

وتضاف أحدث عملية إطلاق إلى سجل قياسي من اختبارات الصواريخ التي أجرتها بيونغ يانغ هذا العام بعد أن استأنفت اختبار الصواريخ الباليستية العابرة للقارات للمرة الأولى منذ عام 2017، وأنهت التعليق الاختياري لعمليات إطلاق الصواريخ بعيدة المدى مع توقف محادثات نزع السلاح النووي.