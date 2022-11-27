مقرر مساعد الزراعة بالحوار الوطنى: جهود "العفو الرئاسى" تدفع بمزيد من الإصلاحات

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس إسماعيل الشرقاوي، المقرر العام المساعد للجنة الزراعة بالحوار الوطني، أن اجتماع مجلس الأمناء الأخير للحوار الوطني، استعرض أعمال لجان المحور الاقتصادي والاجتماعي، واستعراض الأسماء المرشحة للمشاركة في الحوار، للاستعداد لبدء الجلسات الفعلية في القريب العاجل، معتبرا أن إعلان خروج 30 شخصا عن لجنة العفو الرئاسي، يزيد من تهيئة الأجواء للحوار الوطني ويفتح صفحة جديدة نحو إصلاحات حقيقية ينتظرها الشعب المصري.

وأضاف المقرر العام المساعد للجنة الزراعة بالحوار الوطني، أن اللجنة في انتظار تحديد مواعيد الجلسات من قبل مجلس الأمناء لبداية جلسات الحوار الوطني، متوجها بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على وجود تطبيق حقيقي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للانطلاق نحو أهداف الجمهورية الجديدة.



وأشار إلى أن توصيات المؤتمر الاقتصادي ومخرجات قمة المناخ، ستكون مطروحة على مائدة الحوار وسيتم العمل على وضع خطط تنفيذية من شأنها مساعدة الدولة لتحقيق مستهدفاتها، مشددا أن اللجنة عملت على إعداد أسماء المتحدثين في الموضوعات المختلفة الخاصة بالزراعة والأمن الغذائي، وحرصت على تمثيل جميع القوى السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار للخروج بأفكار قابلة للتنفيذ، حتى تساهم في النهوض بقطاع الزراعة في الجمهورية الجديدة.