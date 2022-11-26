انت الان تتابع خبر السوداني وطالباني يبحثان ملف تأمين الحدود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير " طالباني؛ للتباحث في مجمل الأوضاع السياسية على المستوى الوطني، والجهود الحكومية المستمرة في تحقيق مستوى من الخدمات بجميع محافظات العراق".كما شهد اللقاء، وفق البيان، "البحث في أهم الملفات التي لها الأولوية في إطار العمل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، وملف الأمن وتأمين الحدود العراقية وفق مقررات المجلس الوزاري للأمن الوطني".