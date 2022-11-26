انت الان تتابع خبر الكعبي وممثل بوتين يبحثان الجهود لضمان الأمن في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية، إن "الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين للشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف استقبل الأمين العام لحركة النجباء العراقية الشيخ أكرم الكعبي".وجرى بحسب البيان "تبادل مهم لوجهات النظر حول الجوانب الرئيسية لجدول الأعمال الإقليمي مع التركيز على الوضع في العراق وما حوله".

وأشار البيان الى أنه "تم التأكيد على الحاجة إلى زيادة توطيد الجهود لضمان الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب الدولي".