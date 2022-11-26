كسوة شتوية سعودية لتدفئة اللاجئين السوريين والفلسطينيين

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ووزع المركز، أمس، في محافظة العقبة 760 قسيمة شرائية تمكن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية، حسب اختياره، من المتاجر المعتمدة، حيث استفاد منها 760 أسرة من الأسر اللاجئة السورية والفلسطينية، وكذلك الأسر الأردنية ذات الاحتياج.على صعيد آخر، وزع المركز، أمس الأول، 678 سلة غذائية في محلية أمبده بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 678 فردا، في إطار مبادرة سد الفجوة الغذائية للأسر المحتاجة في السودان.
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