شكرا لقرائتكم خبر كسوة شتوية سعودية لتدفئة اللاجئين السوريين والفلسطينيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين، والأسر الأكثر احتياجا من المجتمع المستضيف في الأردن، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

ووزع المركز، أمس، في محافظة العقبة 760 قسيمة شرائية تمكن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية، حسب اختياره، من المتاجر المعتمدة، حيث استفاد منها 760 أسرة من الأسر اللاجئة السورية والفلسطينية، وكذلك الأسر الأردنية ذات الاحتياج.

على صعيد آخر، وزع المركز، أمس الأول، 678 سلة غذائية في محلية أمبده بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 678 فردا، في إطار مبادرة سد الفجوة الغذائية للأسر المحتاجة في السودان.