شكرا لقرائتكم خبر نائب إردوغان: تطبيع العلاقات مع مصر مستمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، استمرار تطبيع العلاقات مع مصر في إطار الإرادة المشتركة للجانبين، والمصالح والاحترام المتبادل، وفقا لما أوردته وكالة الأناضول.

وقال في كلمة أمام لجنة الموازنة بالبرلمان التركي، إن التحولات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط انعكست على مقاربات دول المنطقة أيضا.

وأضاف، بأن الموقف التركي المتمثل بإعطاء الأولوية للتعاون الإقليمي أثمر عن فتح حقبة جديدة في العلاقات الثنائية مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل.

وأردف، «تستمر اتصالاتنا مع مصر لتطبيع العلاقات في إطار الإرادة المشتركة للجانبين والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل»، مستطردا «قمنا وسنواصل القيام بكل ما تتطلبه مصالح بلدنا وشعبنا».

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن المصافحة التي جرت بينه وبين نظيره المصري عبدالفتاح السيسي في قطر، الأحد الماضي، كانت خطوة أولى نحو مزيد من التطبيع في العلاقات بين البلدين.