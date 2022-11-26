سقوط 12 إرهابيا صوماليا بأيدي القوات الكينية

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وأفاد الجيش الكيني في بيان، أن القوات الكينية العاملة تحت مظلة بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) تمكنت من قتل 12 مسلحا من حركة الشباب، كانوا يحاولون مهاجمة قاعدة عسكرية كينية في قرية صاريرا جنوب الصومال.يذكر، أن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة لا تزال مستمرة في مهاجمة القواعد القوات الكينية بالمناطق الجنوبية في الصومال.
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