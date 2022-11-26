شكرا لقرائتكم خبر ميليشيات إيرانية تقصف التحالف الدولي بسوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأشار المرصد إلى سقوط صاروخين في محيط المنطقة، دون أي معلومات عن خسائر بشرية أو مادية، وقال «يأتي الاستهداف على غرار استهدافات مشابهة نفذتها ميليشيات تابعة لإيران من داخل مناطق قسد على قواعد التحالف الدولي، والذي كان آخرها قبل أسابيع قليلة، حين تم إطلاق صواريخ على قاعدة حقل العمر بريف دير الزور الشرقي من داخل مناطق قسد».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بأن ميليشيات تابعة لإيران موجودة ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تقف خلف الهجوم الصاروخي على قاعدة التحالف الدولي في منطقة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، شمال شرق سوريا.وأشار المرصد إلى سقوط صاروخين في محيط المنطقة، دون أي معلومات عن خسائر بشرية أو مادية، وقال «يأتي الاستهداف على غرار استهدافات مشابهة نفذتها ميليشيات تابعة لإيران من داخل مناطق قسد على قواعد التحالف الدولي، والذي كان آخرها قبل أسابيع قليلة، حين تم إطلاق صواريخ على قاعدة حقل العمر بريف دير الزور الشرقي من داخل مناطق قسد».

كانت هذه تفاصيل خبر ميليشيات إيرانية تقصف التحالف الدولي بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.