شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: البرلمان الأوروبى بياناته ومعلوماته عن مصر مغلوطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عبدالله لاشين، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن البرلمان الأوروبي دائما يسعي لنشر الأكاذيب حول حقوق الإنسان في مصر، وأن بياناته ضد الدولة المصرية تعكس تربص كبير وسعيه لتحقيق أجندة الجماعات الإرهابية.

وأوضح لاشين، في تصريحات صحفية، أن مصر تهتم بملف حقوق الإنسان بصورة كبيرة وعلى كافة المستويات وليس فقط فيما يتعلق بالحقوق والحريات، مشيرا إلى إطلاق الرئيس السيسي الحوار الوطني مؤخرًا لتبادل الرؤى والأفكار وجمع المقترحات بشأن حياة المواطنين المصريين.

وتابع لاشين: الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم عددًا من المبادرات التي تحقق جوهر حقوق الإنسان منها الحملات القومية في المجال الصحي لمعالجة الأمراض المزمنة لدى المصريين، فضلًا عن عدد من القرارات الاجتماعية لرفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية في زيادة عدد الأسرة المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة وغيرها وذلك من أجل توفير حياة كريمة للمصريين في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.

وأوضح لاشين أن تقرير البرلمان الأوروبي يحتوي علي بيانات ومعلومات مغلوطة، وأكبر دليل على ذلك أن البرلمان الأوروبى اتهم مصر بتوقيع عقوبة الإعدام على الأطفال وهذه الواقعة تحديداً تدل على أن تقرير البرلمان الأوروبى ممول بمداد إرهابى بنسبة 100 %، لأن مثل هذه الاتهامات الباطلة لا يمكن أن تصدر إلا من الجماعات الإرهابية والتكفيرية فقط.