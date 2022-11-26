المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب تشارك بقمة فوربس الشرق الأوسط Forbes Under 30

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القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بفعاليات القمة السنوية لمؤسسة فوربس الشرق الأوسط Forbes Under 30 الشرق الأوسط لريادة الأعمال، لأول مرة بمدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر.

ووقّعت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بمصر ومنتدى شباب العالم بروتوكول تعاون مع شركة فوربس بهدف بأن تصبح فوريس من شركاء المنتدى والأكاديمية في الشق الإعلامي، من خلال إجراء تغطية إعلامية شاملة للمنتدى وأنشطة الأكاديمية على منصاتها المختلفة.

كما يهدف بروتوكول التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومنتدى شباب العالم مع شركة فوريس الشرق الأوسط، إتاحة عدد من البرامج التدريبية اللازمة والمشاركة والتنسيق في حضور الفعاليات والمؤتمرات بشكل تبادلي بين الطرفين، والتنسيق لإجراء ورش عمل وتدريبات وجلسات على هامش المنتدى.

كما شملت أوجه التعاون والمُشاركة، ترشيح عدد من المتحدثين من ذوي الخبرة من كوادر البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيام بالمشاركة في جلسات القمة، وكذلك المُشاركة بجناح "BOOTH" لمنتدى شباب العالم وترشيح كوادر شبابية للتعريف بمنتدى شباب العالم والإجابة والرد على أية أسئلة أو استفسارات خاصة به.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، قامت الدكتورة رشا راغب بجولة تفقدية بجناح منتدى شباب العالم المُشارك بالمؤتمر، مُشيدة بالمُشاركة الإيجابية لشباب الأكاديمية والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والتمثيل المُشرف للشباب المصري القادر على تحقيق النجاحات.

كما أجرت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، عدد من اللقاءات الإعلامية مع المنصات الإعلامية المختلفة المُشارِكة بالمؤتمر، حول طريق رواد الأعمال الشباب إلى النجاح.

وفي حوار مع المنتجة ومقدمة البرامج في فوربس الشرق الأوسط شانتال سرور، بعنوان " طريق رواد الأعمال الشباب إلى النجاح "، ناقشت الدكتورة رشا راغب فكرة التركيز حول مشهد ريادة الأعمال في مصر، ودور منتدى شباب العالم في تمكين الجيل القادم من المهنيين والمثقفين فضلًا عن رعاية المواهب الشابة.

وأكدت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن منتدى شباب العالم أدى دورًا في إدخال مفاهيم ريادية جديدة وتنمية عقلية الشباب مع ربطهم برواد الأعمال وصناع القرار والمستثمرين، مُشيرة إلى أنه لا تقتصر ريادة الأعمال على تأسيس مشروع ناجح، بل تتعدى ذلك إلى أسلوب التفكير، وهو ما يتطلّب التحلي بعقلية المخاطرة والحلم والعمل، ما يجعل ضرورة التفكير خارج الصندوق هو الحل الأمثل.

وأضافت، أن رواد الأعمال يحتاجون إلى عدد من الإجراءات لتجنب الإخفاق، والتي من بينها إجراء بحث السوق المناسب ووضع خطة عمل، بالإضافة إلى دراسة القوانين واللوائح في القطاعات التي من المقرر العمل بها، وكذلك التحلي بروح المجازفة والطموح، فضلا عن ضرورة امتلاك القدرة على تثقيف جمهورهم. والتحلي بالمثابرة. مشيرة إلى أنه على سبيل المثال لا يخشى المستثمرين من ضخ أموالهم في مشهد ريادة الأعمال؛ وذلك لأنهم يدرسون العناية الواجبة والتحليلات اللازمة قبل الاستثمار في الشركات الناشئة، لافته إلى أنه لم يواجهوا الإخفاق إلا إذا اختاروا المشاريع الخاطئة.

وتابعت الدكتورة رشا راغب، أن منتدى شباب العالم يهدف مُشاركة الشباب لتجاربهم وتحدياتهم وأحلامهم المشتركة مع شباب آخرين في جميع أنحاء العالم.

وأكدت، أنه مشاركة فوربس الشرق الأوسط في النسخة القادمة من منتدى شباب العالم، بوصفها الشريك الإعلامي، ستتيح مجالات أخرى للتعاون بما في ذلك تطوير المحتوى والتشبيك بين المستثمرين لدى فوربس الخبرة للوصول إلى الأشخاص المؤثرين في مشهد ريادة الأعمال.

وفي سياق آخر، عبرت الدكتورة رشا راغب في كلمتها أثناء القمة السنوية لمؤسسة فوربس الشرق الأوسط Forbes Under 30 الشرق الأوسط لريادة الأعمال بمدينة الجونة عن تقديرها لـ "حياة كريمة" لما تقدمه من حياة لائقة للمواطنين في الريف.

وأكدت أن دور "حياة كريمة" في تغيير مفهوم التبرعات في صورتها المادية إلى دعم ومساعدة الفئات الأكثر احتياجًا في الحصول على وظائف ومصادر كريمة للدخل.

وأثنت على جهود الشباب والمتطوعين في الإبلاغ عن التحديات التي يواجهها المواطنون في الريف المتعلقة بالمنازل، والبنية التحتية، والمدارس، وعلى تقديم أفكار المشروعات الصغيرة المناسبة لكل منطقة.

يُذكر أن مدينة الجونة تستضيف، بالتعاون مع فوربس الشرق الأوسط، القمة الأولى لمؤتمر "Under30" لعام 2022، ويمتد الحدث على مدار ثلاثة أيام بين 24 و 26 نوفمبر 2022 في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، وبُمشاركة عدد كبير من رواد الأعمال الناشئين والفنانين وأصحاب الأعمال والرياضيين والمشاهير وغيرهم من الشباب الطموح الذين حققوا إنجازات في مجالاتهم من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتم اختيار مصر لانعقاد القمة نظراً إلى أنها تعد واحدة من أهم الأسواق في المنطقة، ولديها العديد من المواهب الشابة في قطاعات مختلفة مثل الرياضية والعلوم والتكنولوجيا والتأثير الاجتماعي، فضلا عن تقدمها في مجال ريادة الأعمال، حيث احتلت مصر المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد الصفقات الاستثمارية في الشركات الناشئة عام 2021 .

كما أن قائمة فوربس الشرق الأوسط (30)Under لهذا العام تضم 12 شاباً مصرياً بما يمثل أكثر من 34 % منها. وتعد القمة منصة تفاعلية لتبادل المعرفة والخبرات إذ تستضيف جلسات برمجة يقدمها الخبراء فضلا عن ورش عمل وتدريب، كما تنظم مسابقة لطرح أفكار المشاريع "Speed-Pitch ، فضلا عن مهرجان موسيقي وحفل ختامي مع تكريم الفائزين من أعضاء قائمة فوربس الشرق الأوسط "30 تحت سن الـ 30 لعام 2022 .

وتعد النسخة الأولى، من قائمة فوربس تحت 30 عام 2011 وكانت نسخة عالمية وليست محددة بمنطقة معينة بهدف اكتشاف المبتكرين الشباب ورواد الأعمال الذين يعيدون تشكيل العالم.

وتضمنت القائمة الأولى أسماء مثل كيفن سيسترو "صاحب شركة إنستجرام" و "دانيال إيك" الذي كان قد أطلق وقتها منصة "Spotify" في الولايات المتحدة، وقد تم نشر النسخة الأولى من القائمة لمنطقة معينه أو دولة في عام 2012 عندما تم الإعلان عن قائمة الصين وقائمة ورمانيا، كما تم إطلاق أول قائمة لدول أفريقيا في عام 2013 عندما تم إطلاق قائمة جنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا.

وتم إقامة حدث سنوي عالمي للإعلان عن القائمة تحت مسمى قمة فوربس Under30 لأول مرة عام 2014 في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، تم توسيع نطاق هذا الحدث قمة" فوربس Under30 ليشمل العديد من المناطق حيث أقيمت أول نسخة من الحدث في آسيا عام 2016 في سنغافورة، بينما أقيمت أول قمة لمنطقة MEA ( أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) في عام 2016 ، كما أقيمت أول نسخة من الحدث في أوروبا عام 2018 في هولندا، فيما أقيمت أول نسخة من الحدث في قارة أفريقيا بدولة بوتسوانا في أبريل 2022 .