بوتين: روسيا «ستحقق أهدافها» في أوكرانيا

25 نوفمبر , 2022 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب). أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن روسيا «ستحقق أهدافها» في أوكرانيا، خلال لقاء مع أمّهات جنود ومجنّدين روس نقل التلفزيون الرسمي وقائعه. وهاجم بوتين «أعداء في المجال الإعلامي» يسعون بحسبه لـ«التقليل من أهمية» الهجوم الروسي على أوكرانيا، مضيفاً «علينا أن نحقق أهدافنا، وسنحققها».

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