انت الان تتابع خبر عقب الخسارة امام بولندا.. اول تعليق لمدرب السعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخسر المنتخب السعودي (0-2) أمام بولندا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2022، مساء السبت، ليتوقف رصيده عند 3 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى (2-1) على الأرجنتين.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة بولندا: "أنا فخور بأداء اللاعبين، فخور بفريقي، لقد قدمنا مباراة رائعة، ولكن افتقدنا الفاعلية وأهدرنا الفرص".



وأضاف المدرب الفرنسي: "أهدرنا ركلة جزاء، وارتكبنا خطأ فادحا في الدقائق الأخيرة، ولكن نحن معا، متحدون، الفريق كتلة واحدة".

وتابع المدير الفني للأخضر: "أهم شيء، أننا باقون هنا، لا تعتقدوا أننا انتهينا، سنبذل كل ما في وسعنا، لم ننته، بل سنلعب حتى آخر ثانية في كأس العالم "، مردفاً: "أكرر، لم نمت بعد، لا تنسوا ذلك".

وأكمل: "كل شيء واضح في غرفة الملابس، سالم الدوسري هو اللاعب المحدد لتنفيذ ركلات الجزاء، لم نخسر بسبب إهداره ركلة الجزاء أو خطأ عبدالإله المالكي في الهدف الثاني".



وأتم تصريحاته قائلا: "من السهل أن أصب غضبي على اللاعبين، لكن يجب أن أساندهم، لقد كسرنا التوقعات، وفخور بهم، وأحاول الحفاظ على روح الفريق".

واشتعلت المنافسة على التأهل من المجموعة الثالثة، حيث تساوت بولندا مع السعودية برصيد 3 نقاط لكل منهما، مقابل نقطة للمكسيك فيما يتذيل منتخب الأرجنتين الترتيب بلا رصيد قبل مباراتهما لاحقا.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي في الجولة الثالثة مع االمكسيك، فيما تلعب الأرجنتين أمام بولندا.