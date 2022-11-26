ذي قار.. احباط ادخال آلاف الاطنان من المواد بكتب مزورة

بغداد - ياسين صفوان - وتابع "تم ايفاد موظفي قسم الشؤون القانونية في الاسبوع الماضي الى الهيئة العامة للضرائب لايقاف اجراءات دخول تلك المواد وتمت الاستجابة من قبلهم"..

محمد يوسف

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