الكونجو الديمقراطية تحدد موعدا للانتخابات الرئاسية

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في الكونجو الديمقراطية، إنها "حددت 20 ديمسبر/كانون الأول 2023 موعدا للانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأشارت اللجنة إلى أن "غياب الأمن المزمن في بعض أراضي البلاد يشكل تحديا يجب أن تتصدى له اللجنة لتنظيم اقتراع حر وديمقراطي وشفاف، موضحة أن الرئيس الجديد للبلاد سيؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير/كانون الثاني 2024".



ويأتي هذا الإعلان بينما يعاني شرق البلاد من أعمال عنف تقوم بها مجموعات مسلحة بما فيها حركة 23 مارس المتمردة التي تسيطر على جزء من إقليم شمال كيفو شرقي الكونجو الديمقراطية.

والانتخابات الرئاسية في الكونجو الديمقراطية تجري في دورة واحدة بالتزامن مع الانتخابات التشريعية وانتخابات ممثلي المناطق وأعضاء المجالس البلدية.

وتشكل نتائج الانتخابات الرئاسية محور خلاف في بعض الأحيان يؤدي إلى عنف كما حدث في 2006 و2011، ما أسفر عن مقتل العشرات نتيجة لذلك.



وتسود مخاوف في البلاد بسبب التوتر المتجدد المرتبط بتمرد "حركة (إم 23)، التي استولت مؤخرا على أجزاء كبيرة من إقليم شمال كيفو، وأدى القتال إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص في الأشهر الأخيرة.